обновлено 15:10

СКР назвал предварительную причину взрыва на территории ПНИПУ

Взрыв в лаборатории, расположенной на территории ПНИПУ, произошел в ходе испытания частей механического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. 

Фото: прокуратура Пермского края

По предварительным данным, деталь не выдержала нагрузки, произошло ее разрушение. Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления. 

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории, арендуемой частной компанией и расположенной на территории ПНИПУ. Погиб руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. Еще три человека получили травмы, они госпитализированы.