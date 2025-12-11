СКР назвал предварительную причину взрыва на территории ПНИПУ

Взрыв в лаборатории, расположенной на территории ПНИПУ, произошел в ходе испытания частей механического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Пермского края Фото: прокуратура Пермского края

По предварительным данным, деталь не выдержала нагрузки, произошло ее разрушение. Осколками детали были травмированы люди, которые находились в комнате управления.

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории, арендуемой частной компанией и расположенной на территории ПНИПУ. Погиб руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. Еще три человека получили травмы, они госпитализированы.