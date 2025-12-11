Южная Корея займется редкими металлами в Монголии

12 декабря в Монголии открывается южнокорейский Центр сотрудничества в области редких металлов. Как сообщает южнокорейское Министерство торговли, промышленности и ресурсов, центр «займется изучением редких металлов, включая вольфрам, молибден и литий, и будет обеспечивать техническое обучение в области переработки минералов». Центр находится на территории Университета науки и технологий в столице Монголии, Улан-Баторе. На создание и функционирование центра Сеул до 2027 года потратит около 9,8 млрд вон ($6,7 млн).

Как заявило южнокорейское министерство, «центр поможет двум странам заложить основу для сотрудничества в области критически важных минералов и стабилизировать в будущем южнокорейские цепочки поставок». С 2023 года Южная Корея развивает в Азии свои «центры сотрудничества в области редких металлов». Помимо центра в Монголии сейчас идет создание аналогичных организаций в Узбекистане, Казахстане, Вьетнаме и Индонезии.

Ярослав Фокин