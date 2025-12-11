Миланский проект с северным контекстом

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о коллаборации скандинавской ярмарки моды и концептуального итальянского магазина.

На Копенгагенской неделе моды в январе 2026 года одним из заметных событий должно стать сотрудничество 10 Corso Como с CIFF — это Copenhagen International Fashion Fair, крупнейшая скандинавская профессиональная ярмарка моды.

Миланский проект в январе впервые привезет сразу несколько проектов — в Копенгаген. На входной площадке CIFF появится большое кураторское пространство, где соединятся мода, дизайн, книги и бьюти-индустрия. И это не будет копией миланского концепт-стора. Команда проекта будет отбирать скандинавские бренды, которые попадут в эту «точку входа», в выставку, а рядом с ними представит и собственную Signature Collection. Будет и кафе — адаптированное под северный контекст, но сохраняющее эстетику 10 Corso Como.

Для CIFF это будет не просто резидентство, а начало долгосрочной культурной программы. В официальных формулировках уже подчеркивается, что партнерство выйдет за рамки январского выпуска и станет основой для серии междисциплинарных проектов.

Анна Минакова