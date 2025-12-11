Не осудим, но обсудим

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как наблюдение за чужими ошибками на работе может приносить пользу.

Так называемый фейлвотчинг стал трендом среди молодых сотрудников компаний. Новичков в офисах часто критикуют — следующее поколение с трудом встраивается в корпоративную среду, не понимает некоторых требований и правил, не отличается этикетом, упорством и надежностью. Вместе с тем зумеры обладают уникальными внутренними настройками, которые помогают мыслить творчески и действовать продуктивно. Этот комплект сопутствует непростому периоду — рынок труда переживает сложные времена. Работодатели то и дело пересматривают свои бюджеты и реорганизуют команды. В этих условиях нужно выживать.

Опрос образовательного сервиса EduBirdie показал, что 34% представителей поколения Z тайно наслаждаются тем, что другие терпят неудачу. Сначала возникает соблазн посчитать этих молодых людей всеобщими ненавистниками, рассуждает ученый, психотерапевт Брайен Робинсон в американском Forbes. Однако все не так просто. Исследования показывают, что «наблюдение за неудачами» может приносить пользу. Чужое несчастье и осознание его подпитывает более оптимистичный взгляд на собственную жизнь и подкрепляет чувство собственного достоинства. Зумеры подсматривают за чужими ошибками и чувствуют, что все не так плохо, как им казалось. Нынешние 20-летние познали публичность всех своих результатов — общественности доступно все, от оценок до хобби и личной жизни. Везде необходимо преуспеть.

Снизить градус напряжения помогут некоторые упражнения, говорит специалист по производительности Эйвери Морган из EduBirdie. В частности, следует дать своему внутреннему перфекционисту имя и выстраивать с ним диалог. Еще — записывать свои «неидеальные победы», они хоть и могли быть лучше, но остались важными. Хорошо помогает практика неудачи — нужно сделать что-то, в чем человек плох (сыграть в футбол или слепить кружку из глины). Наконец, вполне рабочий инструмент, снимающий напряжение, — запланированные 10 минут фейлвотчинга. Все ошибаются, никто не идеален, так что можем жить дальше.

Яна Лубнина