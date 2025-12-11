Одиночество в еде

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, почему одинокие люди чаще сталкиваются с проблемами здоровья из-за несбалансированного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Обеды и ужины в одиночестве, хоть и романтичны, но могут негативно влиять на здоровье, особенно пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Appetite. В нем ученые из Австралии объяснили, что готовить сбалансированную еду самому себе хочется не всегда, часто такие трапезы — это недостаточное количество белка, калия и других веществ. Все это приводит к преждевременной физической и моральной слабости, потере веса и разрушению мышц, что наиболее опасно для людей старше 65 лет. Ученые привели несколько примеров, опираясь на исследования прошлого десятилетия: например, на Тайване мужчины в одиночестве едят овощи примерно два раза в день, а если делят свои приемы пищи с кем-то, то гораздо чаще.

Одинокие люди в Швеции идут по пути наименьшего сопротивления и в четыре раза чаще выбирают полуфабрикаты и фастфуд. Но главный удар наносит не пища, а отсутствие самого ритуала. Совместный обед — это не просто поглощение калорий, а общение, пусть даже о погоде и ценах, дисциплина и развитие правильных пищевых привычек. Лишившись этого социального каркаса, человек пропускает ужин, потом наедается перед сном, выбирает что-то попроще. Именно по причине крепких социальных связей Индонезия в этом году возглавила рейтинг в глобальном исследовании процветания. То есть в этой стране люди счастливее, несмотря на низкий уровень доходов. Главная причина в том, что они не хотят выбирать одиночество, видят смысл жизни в интеграции в общество и очень часто ужинают большой компанией.

Анна Кулецкая