Глава Конституционного суда похвалил Госдуму за «неплохие законы» в 2025 году

Результаты работы Конституционного суда (КС) в этом году показали, что Государственная дума, несмотря на большое количество нареканий в ее адрес, принимает неплохие законы. Об этом заявил председатель КС Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Зорькин

Фото: пресс-служба президента РФ Валерий Зорькин

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Зорькин объяснил, что за уходящий год КС подтвердил конституционность законов в ответ на 3,5 тыс. жалоб российских граждан. Он также отметил, что за это время примерно 60 обращений дошли до большого рассмотрения с последующим постановлением суда.

«Это говорит о том, что на самом деле Думой – при всем том, что в ее адрес идет, как я вижу, много очень нареканий, – все же законы в Российской Федерации издаются неплохие»,— прокомментировал председатель КС.

Валерий Зорькин попросил президента оставаться гарантом Конституции, подчеркнул, что главное для россиян — оставаться «в Конституции», поддерживать и сохранять ее. «Я надеюсь, что все же Конституционный суд будет востребован самой Россией, хотя многое, разное…»,— сформулировал председатель.

Существующая практика обращений в КС, по словам председателя, доказывает актуальность Конституции. «В этом смысле я и говорю, почему она живая, потому что не на полке стоит пыльная вещь, а действует»,— сказал господин Зорькин.

Председатель КС традиционно передал президенту сборник избранных решений суда. Однако в этот раз Валерий Зорькин впервые передал вместе с книгой электронный носитель — флешку, на которой находится большая часть данных.

Степан Мельчаков