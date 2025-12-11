Путин: новая семейная выплата в 2026 году не лишит россиян других мер поддержки

Президент Владимир Путин напомнил россиянам о введении с 2026 года новой выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.

«Подчеркну, что семейная выплата вводится в дополнение к действующим механизмам поддержки. Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется»,— сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

Право на новую выплату получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в предыдущем году налога на доходы. Если семья подходит под условия получения выплаты, уплаченный налог пересчитают по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разницу вернут семье через Социальный фонд.

В октябре глава Минтруда Антон Котяков говорил, что новая мера охватит около 7,3 млн родителей, которые воспитывают около 11 млн детей. В бюджете на эту меру предусмотрено около 119 млрд руб.

