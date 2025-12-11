Путин: социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, страховые — с 1 января. Страховые пенсии проиндексируют на 7,6% выше инфляции. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

«Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионеров», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. То есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего года», — добавил Владимир Путин.