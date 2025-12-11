Регионы Сибири получат в сумме 161 млн рублей на соцподдержку при оплате ЖКУ

Правительство РФ направит дополнительно регионам Сибирского федерального округа (СФО) более 161 млн руб. в качестве соцподдержки на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, средства будут выделены на поддержку ветеранов, инвалидов, а также тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф. «Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% стоимости ЖКХ»,— говорится в постановлении.

Наибольшую сумму из регионов СФО получит Кемеровская область — 86,1 млн руб. Иркутской области выделили 40,9 млн руб., Алтайском краю — 20 млн руб., Республике Алтай — 14 млн руб.

Всего распределение субвенций охватывает 56 субъектов федерации, а также город Байконур. Сумма превысит 2,8 млрд руб.

Александра Стрелкова