На Дону число пользователей «Госуслуги.Дом» увеличилось до 334 тысяч человек

В Ростовской области количество пользователей приложения «Госуслуги.Дом» за год увеличилось почти вдвое — с 167 тыс. человек до 334 тыс. человек. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, количество пользователей приложением увеличилось на 99,6%, что свидетельствует почти о двукратном росте вовлеченности населения в цифровые инструменты ЖКХ.

Инновационное приложение, разработанное при поддержке ключевых ведомств – Минстроя и Минцифры России, интегрировано с государственной информационной системой ЖКХ. С его помощью можно без комиссии оплачивать услуги через «Систему быстрых платежей», передавать показания счетчиков и заказывать их поверку, участвовать в собраниях собственников, а также направлять обращения в УК и напрямую связываться с ресурсоснабжающими организациями.

«Рост использования «Госуслуги.Дом» на территории области является важным показателем цифровизации сферы ЖКХ. Новые инструменты обеспечивают большую прозрачность в работе УК и удобство для собственников», — отметила Антонина Пшеничная.

Валентина Любашенко