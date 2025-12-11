В Прикамье прокуратура проводит проверку после гибели людей на испытаниях
Органы прокуратуры Пермского края организовали проверку по факту происшествия в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Как сообщает пресс-служба надзорного органа, прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при организации деятельности учреждения. На контроль поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительными органами по данному факту.
Фото: прокуратура Пермского края
Работу экстренных и оперативных служб на месте происшествия координирует и. о. прокурора Ленинского района Дмитрий Свергузов.
ЧП произошло сегодня днем в лаборатории, расположенной на территории ПНИПУ. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще два человека получили травмы различной степени тяжести. По данному факту СУ СКР возбудил уголовное дело.