Автосервис на проспекте Стачек площадью 600 «квадратов» снесут в Петербурге

Сотрудники комитета по контролю за имуществом освободят территорию на проспекте Стачек от автосервиса площадью 600 кв. м. Нестационарный торговый объект размещен незаконно, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Юрлицо использовало участок на праве аренды. Предпринимателю разрешили разместить там временный павильон автосервиса, но без права возводить капитальные строения. После окончания срока договора арендатора уведомили о необходимости освободить территорию. Юрлицо проигнорировало обращения, автосервис продолжал работать.

В комитете отметили, что участок не входит в утвержденную Схему размещения нестационарных торговых объектов, он находится рядом с зеленой зоной и пересекается с охранными зонами инженерных коммуникаций. После сноса ККИ потребует с юрлица возместить затраты на демонтаж конструкций.

Татьяна Титаева