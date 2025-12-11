Число частных инвесторов в Челябинской области превысило миллион человек

В Челябинской области количество частных инвесторов с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам ноября 2025 года составило почти 1,2 млн человек. За месяц их стало больше на 4,2 тыс., сообщает пресс-служба платформы.

Среди местных жителей в ноябре на Мосбирже совершали сделки 69,1 тыс. частных инвесторов. Всего на платформе счета имеют 39,7 млн физических лиц, ими открыто 75 млн счетов. Челябинская область по количеству частных инвесторов занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана.

Виталина Ярховска