«Кузбассразрезуголь» в 1,5 раза увеличил площадь рекультивированных земель

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в 2025 году восстановила более 105 га земель после угледобычи на территории Кемеровской области. Годовой план по биологической рекультивации перевыполнен в 1,5 раза. Всего же за последние 5 лет компания восстановила более 555 гектаров, которые больше не задействованы в производственном процессе.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В компании отметили, что рекультивация нарушенных земель – одно из ключевых направлений природоохранной программы угольщиков. «Для посадок традиционно используем смешанные культуры, которые подбираются с учетом природных и климатических условий территорий, особое внимание уделяем качеству саженцев и их приживаемости», – подчеркнул директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

На рекультивируемых участках в 2025 году угольщики высадили более 210 тыс. саженцев сосны, рябины, березы, караганы и ивы. Более 90% молодых деревьев, использованных для восстановления земель, имеют закрытую корневую систему. Это обеспечивает высокую приживаемость растений. Деревья укореняются в течение двух-трех лет и начинают плодоносить, поглощая углеродный след вблизи промышленных площадок. Методика рекультивации была разработана совместно с учеными Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН и испытана в условиях первого в Кузбассе промышленного экополигона на отвале Кедровского угольного разреза.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В этом году при поддержке компании в Кузбассе был создан питомник по выращиванию хвойных саженцев. Инновационный тепличный комплекс рассчитан на выращивание 2 млн сосен и елей с закрытой корневой системой ежегодно. Весной первые выращенные в питомнике саженцы будут использованы для лесовосстановления земель, не задействованных в производственном процессе.

