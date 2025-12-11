В Туве в 2026 году будет заключено не более тысячи ипотечных сделок по ставке 2%

Республика Тыва получила на 2026 год лимит в тысячу сделок ипотечного кредитования с минимальной льготной ставкой в 2%. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг в ходе прямой линии 11 декабря.

Практика льготной ипотеки существует в Туве с 2023 года. Такая возможность предоставляется гражданам, у которых есть ребенок до шести лет (включительно), двое несовершеннолетних детей или ребенок с инвалидностью. Максимальный размер кредита по ставке 2% составляет 6 млн руб., на сумму свыше этого предела ипотечный кредит предоставляется на рыночных условиях. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. По данным господина Ховалыга, к настоящему времени по минимальной ставке в республике заключено 3,35 тыс. сделок.

В Туве ипотека под 2% является одним из драйверов жилищного строительства. Согласно сообщению министерства строительства республики, в первом полугодии 2025 года было введено в эксплуатацию 357 тыс. кв. м жилья, что на 138% превысило плановый показатель.

Валерий Лавский