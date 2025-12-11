Картаполов предложил ввести для выпускников педвузов отработки в кадетских училищах

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил решить проблему нехватки преподавателей в кадетских учебных заведениях с помощью введения отработок для студентов педвузов по аналогии с медиками. Господин Картаполов также считает, что преподавать кадетам могли бы участники СВО, в особенности те, кто по состоянию здоровья не могут проходить службу на «строевых должностях» в ВС РФ.

«Здесь нам не обойтись без целевого обучения в вузах страны в интересах кадетских образовательных учреждений. Мы приняли закон о том, что выпускники медицинских высших учебных заведений должны три года отработать для того, чтобы оправдать деньги, которые в них вложены в ходе бюджетного образования. Я думаю, что то же самое мы можем сделать и в педагогических вузах и как раз предложить выпускникам этих вузов поработать в кадетских учебных учреждениях»,— сказал депутат на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совфеде. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, господин Картаполов указал на необходимость создать систему повышения квалификации — организовать специальные курсы для высших военных учебных заведений. «Нам необходимо развивать профессиональные компетенции преподавательского состава и внедрить систему мотивации преподавателей»,— сказал он.

По мнению депутата, кадетское образование должно стать лучшим в стране, чтобы «все родители стремились отдать своего ребенка именно в кадетское учебное учреждение любого направления и любого плана».

Полина Мотызлевская