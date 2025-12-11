В центре Ростова могут появиться новые пешеходные зоны

В центре Ростова-на-Дону планируется создание новых благоустроенных пешеходных зон. Агентство территориального развития проводит анализ участков, которые могут быть наиболее подходящими для этих объектов. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные руководителя агентства Алексея Санина.

Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Планируется провести благоустройство улиц по образцу пер. Соборного. В качестве потенциальных локаций для этого рассматриваются переулки Газетный и Семашко. Эти переулки соединяют ключевые туристические артерии города — Большую Садовую и Береговую, а также обладают значительным количеством объектов культурного наследия.

На обновленных территориях будут обустроены террасы, малые архитектурные элементы, пешеходные дорожки и велосипедные трассы. При этом рассматривается возможность сохранить автомобильное движение на этих участках. Агентство территориального развития планирует представить разработанные концепции в правительство Ростовской области и администрацию города.

Наталья Белоштейн