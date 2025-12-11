Жительницу Башкирии осудили за разбойные нападения на микрофинансовые организации

Жительница Благоварского района приговорена к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима за разбойные нападения (ч.2 ст.162 УК РФ) на микрофинансовые организации в Уфе — «Срочно деньги» и «Грант Займ».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, в мае этого года подсудимая, купила страйкбольные гранаты, вступив в сговор с неустановленными лицами для совершения разбойных нападений. В качестве вознаграждения за участие в преступлении ей было обещано денежное вознаграждение.

В офисе «Срочно деньги» подсудимая, угрожая сотруднику фирмы гранатой, похитила 24,5 тыс. руб., а в «Грант Займ» — 167 руб. В качестве вознаграждения за участие в преступлении ей было обещано денежное вознаграждение.

Подсудимая не признала свою вину.

Олег Вахитов