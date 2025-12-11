В Ярославле временно отменят два троллейбусных маршрута

Движение троллейбусов по маршрутам № 4 (Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал») и № 8 (Улица Волгоградская – Торговый переулок) будет приостановлено с 1 января. Причина – начало ремонтных работ на проспекте Октября в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры Ярославля, сообщили в правительстве региона.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов пояснил, что работы проводятся в рамках концессионного соглашения между правительством области и ООО «Мовиста регионы Ярославль». «В настоящее время в центральных районах города реализуется третий этап реконструкции трамвайных путей. В январе концессионер планирует начать работы на проспекте Октября, включая замену контактной сети»,— сообщил он.

На период проведения ремонтных работ троллейбусы будут перенаправлены на маршруты № 3 и 7 для увеличения пропускной способности направлений, проходящих по Тутаевскому шоссе. Возобновление движения по маршрутам № 4 и 8 запланировано на первое полугодие 2026 года после завершения восстановления контактной сети.

Антон Голицын