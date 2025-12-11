В Стерлитамаке подростка подозревают в ложном сообщении о теракте

В отношении 17-летнего жителя Стерлитамака возбуждено уголовное дело по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД пот Башкирии. Подростка задержали.

По материалам дела, в дежурную часть управления МВД по Стерлитамаку позвонил неизвестный, который сообщил о заложенном опасном предмете в торговом центре и потребовал деньги.

Следственно-оперативная группа никаких подозрительных предметов не нашла.

Оперативники установили личность звонившего. Выяснилось, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. За ложное сообщение о теракте ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Майя Иванова