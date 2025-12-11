«Манчестер Сити» обыграл «Реал» в Мадриде впервые за пять лет. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан. Среди остальных матчей шестого тура Лиги чемпионов стоит отметить нулевую ничью во встрече «Атлетик Бильбао» — ПСЖ. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Еще до стартового свистка у болельщиков «Реала» был повод приуныть. Главный бомбардир команды Килиан Мбаппе остался на скамейке запасных. Все-таки травма не позволила ему выйти на поле. Тем не менее Мадрид начал очень бодро. В первые минуты о конфликте игроков с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо мало кто вспоминал. Даже Винисиус сбегал в атаку так, словно от этого зависела его карьера, а не будущее его наставника. И когда мяч влетел в ворота «Сити» на 28-й минуте, комментатор Денис Казанский отреагировал на это не менее эмоционально, чем болельщики на трибунах «Сантьяго Бернабеу».

Но это шаткое преимущество растаяло очень быстро. «Сити» как-то буднично сравнял счет, а в самом конце первого тайма арбитр Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота хозяев. Эрлинг Холанн спокойно отправил мяч в сетку, и на перерыв команды уходили уже при счете 2:1 в пользу гостей. А когда во втором тайме главный тренер «Манчестера» начал свои эксперименты с составом, убрав на 75-й минуте ведущих игроков во главе с Холанном, у болельщиков «Реала» появилась надежда. Но, несмотря на эмоциональную концовку, где даже Пеп Гвардиола получил желтую карточку, больше забитых мячей в этом матче не случилось. 2:1 — победа «Манчестер Сити».

Конечно, этот результат не устроил ни болельщиков, ни руководство «Реала». И, скорее всего, разговоры об отставке Хаби Алонсо мы еще услышим. Но футбольный эксперт, тренер Александр Кержаков считает, что сейчас этого случиться не должно: «Думаю, что Алонсо после этой игры останется. Не стоит делать скоропостижные выводы после игры, когда есть такие проблемы с составом, а команда играет дома против "Манчестер Сити". Поэтому я не думаю, что этот матч — решающий для Алонсо».

Еще один вопрос, который наверняка будут задавать себе поклонники футбола, по крайней мере, во Франции и России, — это станет ли Матвей Сафонов основным голкипером клуба Париж Сен-Жермен? Ведь россиянин после чемпионата Франции появился в основном составе ПСЖ в Лиге чемпионов. В матче против «Атлетико» из Бильбао россиянин снова отработал без ошибок. Правда, парижане не смогли выиграть, но и Матвей не пропустил — 0:0. Во французской прессе о Сафонове сейчас выходят восторженные статьи, но эксперты не всегда согласны с журналистами. К тому же СМИ еще совсем недавно ругали Сафонова, напомнил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Обычно его ругают, но здесь он сыграл здорово. Не в обиду нашему вратарю, думаю, что повлияла совокупность всех факторов. Люка Шевалье сильнее. Поэтому и есть градация: номер один и номер два.

Устраивает ли его такая роль? Я думаю, нет. Мой прогноз, что до лета он уйдет».

Среди матчей шестого тура Лиги чемпионов, сыгранных 10 декабря, стоит отметить вторую подряд победу «Бенфики», которой руководит Жозе Моуринью. В этот раз португальский клуб оставил не у дел «Наполи» — 2:1 — и подарил болельщикам надежду на попадание в play-off. Что же касается лидеров, то впереди по-прежнему лондонский «Арсенал», который обыграл «Брюгге» — 3:0. Единственным гостем в первой восьмерке сейчас выглядят «Аталанта», но впереди еще два тура, которые пройдут в конце января, так что многое может измениться. Ну а пока в Лиге чемпионов запланирована пауза длиной почти полтора месяца.

Владимир Осипов