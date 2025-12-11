Число изучающих родные языки в России выросло на 11%

Число россиян, изучающих родные языки, выросло на 11% по сравнению с 2024 годом и составило 3,4 млн человек, сообщила представитель Минпросвещения Кристина Орлова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Выступая на IX форуме «Языковая политика в Российской Федерации» госпожа Орлова представила данные: в 2025 году в 64 субъектах реализуются программы по 75 родным языкам на всех уровнях образования. Среди всех обучающихся 2,7 млн человек изучают языки в рамках предметов в образовательных учреждениях. В системе работают более 38 тыс. педагогов по родным языкам, указала представитель ведомства.

В ноябре замминистра просвещения Александр Бугаев сообщал, что всего в образовательных учреждениях страны числятся 18 млн детей, 12% из них обучаются родным языкам. В федеральном перечне учебников сейчас числятся 500 учебников по 32 родным языкам. Те языки, которые не представлены в этих учебниках, преподаются по учебным пособиям, указывал господин Бугаев.

Полина Мотызлевская