В Челябинской области суд закрыл центр помощи бездомным из-за грубых нарушений

Увельский районный суд приостановил деятельность центра помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Добрая деревня» на 60 суток. Причиной стало выявление многочисленных нарушений в работе учреждения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Проверку деятельности центра, расположенного в поселке Хуторка, провела прокуратура Увельского района. Ведомство и суд установили, что здание не оборудовано лифтом для перевозки пенсионеров, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении нет полотенец, средств гигиены, дезинфицирующих средств, а также ведер для мусора. В душевой кабине сломана лейка душа, а постельные принадлежности не обрабатывают в дезинфекционной камере по мере загрязнения. В помещениях летают мухи, обнаружены следы их жизнедеятельности. Нарушена целостность отделки потолков, стен и полов в некоторых комнатах. Людей принимают в организацию без проведения медицинского осмотра, в том числе их не осматривают на наличие педикулеза и чесотки.

Кроме того, не у всех работников кухни есть личные медицинские книжки, сотрудники готовят еду без технологических карт. Отсутствуют вытяжные системы, кафель на стенах имеет дефекты, а посуду моют вручную, не обрабатывая ее дезинфицирующими средствами.

Директор центра Ирина Мавланова частично признала вину, с частью обвинений не согласилась. Учитывая характер и степень общественной опасности нарушений, работу учреждения приостановили на два месяца. Постановление не вступило в законную силу, однако в части исполнения наказания подлежит немедленному исполнению.

Виталина Ярховска