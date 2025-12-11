Табаку определяют границы

С марта магазины, продающие табак, должны будут получать лицензии, как это уже делают торговцы алкоголем. Законопроект готовится ко второму чтению, его цель — борьба с контрафактом. Но бизнес и региональные власти волнует вопрос 100-метровой зоны: по закону, торговля табаком запрещена на расстоянии менее чем 100 м от образовательных учреждений. Расстояние измеряется по прямой от ближайшей точки территории такой организации, без учета заборов, зданий и других препятствий. Тему продолжит Илья Сизов.

Почему эти формулировки кажутся недостаточно четкими, объясняет министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова: «Например, берем торговый центр, у него есть три входа. Сигареты продают внутри торгового центра. Расстояние можно определять от крыльца до угла дома, где находится объект социальной инфраструктуры. Либо его надо измерять от торговой точки внутри, которая находится в торговом центре, до угла этого дома или до земельного участка этого дома, либо до забора. То есть конкретная должна быть методология. "По прямой линии 100 м" — это не совсем понятно. Очень много всяких может быть инсинуаций, поэтому должна быть четкая норма, как измерять. Если нужно измерять по публичной кадастровой карте, от угла до угла дома, тогда это должно быть тоже прописано: какие цифровые карты можно использовать, каким цифровым ресурсом можно пользоваться».

Норма о 100-метровой зоне действует с 2013 года, но раньше не была острой проблемой — споры решались через суды в единичных случаях. Теперь, когда на ее основе будут выдавать и отзывать лицензии, бизнес и власти опасаются массовых необоснованных отказов, что ударит по доходам региональных бюджетов и приведет к закрытию легальных точек продаж. Нынешняя формулировка 100-метровой зоны может создавать абсурдные ситуации, предупреждает вице-президент «Опоры России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов:

«У нас есть городские кластеры, где вообще легальных точек нет, потому что там везде будет 100 м. Это пространство от образовательных учреждений — не от учреждений, где дети получают знания. Курсы кройки и шитья, какие-нибудь курсы барменов — все это можно отнести к образовательным учреждениям. Если вы открыли магазин и работаете, а рядом возникло такое учреждение, то вы теряете право продавать продукцию. Далее: "по прямой". Что такое "по прямой"? Это через восьмиполосное шоссе, через реку, через овраг? Обо всем этом никто не подумал, но все эти годы как-то на это можно было закрыть глаза».

Требование о 100-метровой зоне напоминает аналогичное ограничение для алкоголя, но есть важное отличие. Для спиртного конкретное расстояние не прописано в федеральном законе — его устанавливают местные власти после общественных обсуждений. При этом измерять могут по-разному: от двери магазина до забора школы или через границы на кадастровых планах. К слову, на первую версию законопроекта о лицензировании табачной розницы поступило 116 страниц замечаний. Большинство вопросов пообещали урегулировать.

