В Оренбуржье назначен временный руководитель Саракташского района

Временно исполняющим полномочия главы Саракташского района Оренбургской области назначен Олег Киселев. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Об этом сообщает региональное правительство.

Олег Киселев приступил к работе в четверг, 11 декабря. С 2009 года он возглавлял районный отдел образования.

С сентября 2024 года Олег Киселев работал заместителем главы администрации Саракташского района — начальника районного отдела образования. Правительство региона отмечает, что чиновник достиг целевых показателей по оплате труда всех категорий педагогических работников и помог обеспечить им социальную поддержку.

Олег Киселев будет временно исполнять полномочия главы Саракташского района до проведения конкурса и голосования депутатов. Это произойдет в первой половине 2026 года.

Георгий Портнов