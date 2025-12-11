Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Оренбуржье назначен временный руководитель Саракташского района

Временно исполняющим полномочия главы Саракташского района Оренбургской области назначен Олег Киселев. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Олег Киселев приступил к работе в четверг, 11 декабря. С 2009 года он возглавлял районный отдел образования.

С сентября 2024 года Олег Киселев работал заместителем главы администрации Саракташского района — начальника районного отдела образования. Правительство региона отмечает, что чиновник достиг целевых показателей по оплате труда всех категорий педагогических работников и помог обеспечить им социальную поддержку.

Олег Киселев будет временно исполнять полномочия главы Саракташского района до проведения конкурса и голосования депутатов. Это произойдет в первой половине 2026 года.

Георгий Портнов