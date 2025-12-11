В Оренбуржье назначен временный руководитель Саракташского района
Временно исполняющим полномочия главы Саракташского района Оренбургской области назначен Олег Киселев. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Об этом сообщает региональное правительство.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Олег Киселев приступил к работе в четверг, 11 декабря. С 2009 года он возглавлял районный отдел образования.
С сентября 2024 года Олег Киселев работал заместителем главы администрации Саракташского района — начальника районного отдела образования. Правительство региона отмечает, что чиновник достиг целевых показателей по оплате труда всех категорий педагогических работников и помог обеспечить им социальную поддержку.
Олег Киселев будет временно исполнять полномочия главы Саракташского района до проведения конкурса и голосования депутатов. Это произойдет в первой половине 2026 года.