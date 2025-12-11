В Афганистане любителей сериала «Острые козырьки» обвинили в подрыве традиционных ценностей

Афганское Министерство по поощрению добродетели и удержанию от порока задержало четверых молодых афганцев. Они выходили на улицы своего родного города Джабраил в провинции Герат в образе героев британского криминального сериала «Острые козырьки». Как сообщает BBC, молодым людям предъявлены обвинения в подрыве афганских и исламских ценностей. Их не стали арестовывать, провели беседу, включили в программу перевоспитания и отпустили.

Перевоспитуемые Асгар Хусаини, Джалил Якуби, Ашор Акбари и Дауд Раса, любители сериала «Острые козырьки» и участники созданного ими клуба Томаса Шелби, прогуливались по улицам Джабраила в черных костюмах-тройках, галстуках и кепках-восьмиклинках, курили сигареты или сигары. Видео с этой четверкой быстро разошлись в сети. В нескольких интервью для СМИ молодые люди рассказали, что восхищаются стилем героев и потому подражают ему. По их словам, многим афганцам нравятся их прогулки по городу, многие с ними фотографируются. При этом они планировали посетить другие города Афганистана и там продемонстрировать «культуру и разные виды одежды».

Задержав молодых мужчин, власти указали им, что они продвигают тем самым западные ценности, которые противоречат афганской культуре, и «даже джинсы носить недопустимо», а тем более «подражать актерам в британском сериале», поскольку в исламе можно подражать «только праведным религиозным людям и законным делам». Молодые люди принесли извинения на видео и пообещали «ничего подобного не делать». Сколько продлится программа перевоспитания и в чем она заключается, власти не сообщают.

Алена Миклашевская