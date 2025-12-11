Водителя с наркотиками поймали на трассе «Сортавала» под Петербургом

Около шести часов утра 9 декабря на 5-м км дороги А-121 «СПб – Сортавала» экипаж ГАИ заметил припаркованный автомобиль Fiat, рядом с которым находился 54-летний водитель, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. При виде правоохранителей он занервничал.

В ходе осмотра салона и тайника возле столба освещения полицейские обнаружили свертки с синтетическим наркотиком общей массой около 100 г. Водителя задержали, в ходе осмотра квартиры задержанного на Колтушском шоссе нашли еще 19 свертков с аналогичным веществом.

Всего в помещении нашли около 4 кг 300 г запрещенных веществ. Образцы наркотика сейчас находятся на экспертизе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Андрей Маркелов