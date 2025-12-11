Ярославец выступит в полуфинале чемпионата мира по боксу

Ярославский спортсмен Вячеслав Рогозин вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в ОАЭ. Поединок состоится 11 декабря и будет транслироваться на площади Труда в Ярославле примерно в 15:30, сообщили в областном минспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Ярославской области Фото: Министерство спорта Ярославской области

В четвертьфинале Рогозин одержал уверенную победу над испанцем Рафаэлем Лосано. «Соперник был хороший, опытный. Знает, что делать, знает, как бить, знает, что делать, когда его бьют. В третьем раунде он устал. Я уже просто работал, а он выживал, пытался на один удар выцелить, но я не дал ему это сделать»,— приводит слова спортсмена Федерация бокса России.

В Федерации отметили, что по итогам четвертьфинальных поединков все россияне вышли в полуфинал. Сегодня Вячеслав Рогозин встретится со спортсменом из Узбекистана Асилбеком Жалиловым.

В августе 2025 года Вячеслав Рогозин стал чемпионом России по боксу в категории до 54 кг (в этой же весовой категории выступает на чемпионате мира). В 2024 году спортсмен стал победителем первенства мира по боксу среди юниоров 17-18 лет.