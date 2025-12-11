В Ростовской области число студентов колледжей вырастет на 14% к 2030 году
К 2030 году рост числа студентов колледжей на Дону составит 14%. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
На 2025–2026 учебный год уже сформирован заказ — 23 тыс. абитуриентов по 160 специальностям, которые действительно востребованы.
В правительстве Ростовской области создан межведомственный координационный совет по кадровому обеспечению экономики. Как отметил глава региона, в него вошли представители региональных ведомств, лидеров региональной промышленности, ведущих колледжей. Совет возглавит заместитель губернатора Андрей Фатеев.
Задача совета — синхронизировать запросы бизнеса с программами колледжей и техникумов.