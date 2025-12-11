Фонд помощи сиротам «Алиса» объявил о возможном закрытии с января

Нижегородский благотворительный фонд «Алиса», занимающийся профилактикой социального сиротства, объявил о возможном закрытии с января 2026 года из-за финансовых трудностей. Организация открыла сбор на сумму 6 437 400 рублей, чтобы покрыть расходы по всем направлениям на первые три месяца следующего года. Пока у фонда есть средства только до конца декабря.

Фонд «Алиса» начал работу в 2020 году. Организация помогает семьям в кризисной ситуации с высоким риском изъятия или отказа от ребенка; детям, проживающим в сиротских учреждениях; выпускникам детских домов и приемным семьям. Благодаря фонду 1221 ребенок не попал в детский дом, 114 детей удалось вернуть в семью из соцучреждений, 84 ребенка обрели приемных родителей.

«Если мы не соберем эти деньги, уже с января мы не сможем поддерживать наших подопечных. Счастливых историй больше не случится. Мы всегда были противниками жалостливых постов и никогда не кричали, что нас нужно спасать, но сейчас делаем именно это»,— сообщается в Telegram-канале фонда.

Как сообщили «Ъ» в организации, на попечении фонда находятся 84 кризисных семьи, более 150 воспитанников и выпускников детских домов. В кризисном центре фонда сейчас проживают 6 женщин и 11 детей. В реабилитационном центре для подростков с наркотической зависимостью проходят лечение 12 подростков. Центр был открыт в апреле 2025 года совместно с проектом «Выжившие» и назван в честь российского фотографа Дмитрия Маркова, помогавшего фонду при жизни.