В Ижевске пожарные потушили загоревшийся на прогреве автомобиль на крытой парковке

В Ижевске на крытой парковке по ул. Карла Маркса загорелся автомобиль ВАЗ-2115, оставленный на прогрев. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, пожарные не позволили огню распространиться на стоящие рядом машины «Инфинити», «Тойота» и «Лада Ларгус».

«29-летний хозяин поставил машину на прогрев, сам ушел домой. Через некоторое время очевидцы заметили небольшой дым из-под капота. Они пытались потушить возгорание огнетушителями, но не смогли вскрыть капот»,— говорится в сообщении. Они вызвали пожарных.

Огнеборцы потушили автомобиль. У ВАЗ-2115 поврежден моторный отсек на площади 2 кв. м. Предварительная причина возгорания — разгерметизация охладительной системы.