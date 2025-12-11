Из Самарской области в Китай экспортировали первую партию льна весом 2118 тонн
Во вторник, 9 декабря, в Китай была отгружена первая партия льна, выращенного на территории Самарской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Вес груза составил 2,118 тыс. тонн. Доставку на китайский рынок осуществляет производитель, зарегистрированный в реестре предприятий-экспортеров.
С начала года из региона в Китай экспортировано 31,4 тыс. тонн продукции: 5,8 тыс. тонн гороха, 6,3 тыс. тонн гречихи, 17,2 тыс. тонн подсолнечного масла.