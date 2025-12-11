За год в Нижегородской области выдача новых кредитных карт сократилась на 23%

В Нижегородской области за ноябрь 2025 года банки выдали 23,7 тыс. новых кредитных карт. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это почти на 23% меньше по сравнению с ноябрем предыдущего года.

Всего в России за ноябрь банки выдали 1,11 млн новых банковских карт, что на 25,1% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года. Объем лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре, сократился за год на 37% и составил 166,5 млрд руб.

«Банки ужесточают свои кредитные политики и ограничивают выдачу новых кредитных карт. Это обусловлено тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка. Поэтому кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и значением показателя долговой нагрузки не более 50%»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Андрей Репин