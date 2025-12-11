Google выписали арест

Во Франции арестовали имущество Google France по заявлению российской «дочки». По решению Арбитражного суда Москвы компания должна выплатить младшему подразделению почти 10 млрд руб., которые корпорация вывела в 2021 году в качестве дивидендов накануне банкротства. Как отмечают адвокаты московского офиса корпорации, мера должна предотвратить возможные попытки Google обанкротить теперь уже французскую структуру. В Париже находится единственный акционер, который значится ответчиком в документах российского суда. И, по словам участников дела, у компании «значительные активы». За 2024 год она заработала почти €2 млрд.

Дело может затянуться, рассказал “Ъ FM” руководитель практик разрешения споров и международного арбитража адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, которое представляет интересы дочерней компании Google International ООО «Гугл»: «Сделка порочна с точки зрения банкротного законодательства, если в преддверии банкротства нет возможности платить дивиденды в материнскую компанию. ООО "Гугл" исчерпала возможности оспаривания, хотя ходила по всем инстанциям, где ее представляли Melling, Voitishkin & Partners — достаточно уважаемая юридическая фирма. Процесс признания и приведения в исполнение решений государственных судов в любой юрисдикции довольно длительный и занимает не меньше полутора-двух лет. Но не исключено, что в динамике удастся договориться с Google и как-то исполнить это обязательство. Потому что обязательство в масштабах корпорации не такое уж большое.

Если посмотреть отчетность Alphabet, он публикуется ежеквартально, то там есть только небольшая строчка о том, что в России есть некие процессы, которые ни на что существенно не влияют. И этот пункт кочует из отчета в отчет, начиная с 2021 года, но никакой более детальной информации акционерам и инвесторам не представляется. Хотя по факту это не так, просто Google пытается все это как-то замалчивать. На мой взгляд, определяющим фактором может стать внимание акционеров к этой проблематике. И вопрос в адрес Google: а почему они, собственно, не исполняют решение российского суда, которое никак не связано с какими-либо там санкционными противоречиями? И если это банальное коммерческое решение, почему бы его не исполнить и не закрыть этот вопрос, и не создавать постановлений для арестов в различных юрисдикциях?»

Франция — уже вторая юрисдицкция, где приставы наложили арест на имущество Google в связи с этим арбитражным делом. Ранее заблокированными оказались акции и товарные знаки дочки в Южно-Африканской Республике. Кроме того, на рассмотрении заявление в Алжире, а также в более чем десятке стран. Насколько неожиданным стало решение французского суда? Адвокат и советник по санкционным вопросам и комплаенсу Кира Винокурова считает, что оно может быть формальностью: «Я бы не сказала, что это перемена, условно, открывается дополнительная процедура банкротства. Это очень распространено в стране, где у компании есть активы, и ее просят применить какие-то обеспечительные меры. Во Франции такие процессы были всегда, и какой-то фактор здесь решающим не является.

Наоборот, это не какая-то удивительная история, а абсолютная норма. Но при этом обеспечительная мера не означает полного признания законности нашего судебного акта. То есть в рамках дополнительной процедуры все равно должно произойти признание и приведение в исполнение российского судебного акта. По итогам рассмотрения данная мера может быть отменена. Но то, что эти обеспечительные меры были наложены, не может не радовать.

Какие тут открываются перспективы? Российская компания, скорее всего, рассчитывает на признание судебного акта, но будет он признан или нет, зависит от оценки суда. Мы можем столкнуться с точно такой же историей, как происходит в России, что признание, приведение в исполнении российского судебного решения противоречит публичному порядку Франции. У нас в российской судебной практике таких дел очень много, поэтому иностранцы в российские суды в последнее время все меньше и меньше обращаются за приведением в исполнение своих решений».

Сейчас российское подразделение Google проходит процедуру банкротства, недавно по заявлению конкурсного управляющего ее продлили до апреля 2026 года.

Анжела Гаплевская