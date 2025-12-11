Суд рассмотрит дело о падении люльки со стрелы крана на работника предприятия в Оренбуржье

В Ташлинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 56-летнего начальника автотранспортного участка муниципального предприятия. Он обвиняется по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщают СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, согласно занимаемой должности обвиняемый обязан был знать правила и нормы охраны труда, контролировать работы по монтажу оборудования, а также контролировать допуск работников к управлению специальной техникой.

В июне начальник автотранспортного участка допустил до погрузки железобетонных колец в кузов грузового автомобиля при помощи крана-манипулятора двух сотрудников предприятия, которые не прошли соответствующее обучение. У них отсутствовали допуски. В результате люлька упала со стрелы крана на работника организации. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Руфия Кутляева