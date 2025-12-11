Башкирии предоставят 227 млн рублей для оплаты ЖКУ льготникам

Башкирия получит из федерального бюджета дополнительно 227 млн руб. для предоставления социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Льготы (до 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг) предоставляются ветеранам, инвалидам и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Всего 43 региона получат на эти цели дополнительно более 2,8 млрд руб.

В этом году уже было выделено более 120 млрд руб.

Ранее, согласно закону о бюджете на 2025 год, для Башкирии определили объем субвенции в размере 1,97 млрд руб. В 2026 и 2027 годах регион получит по 1,94 млрд руб. на эти цели.

Майя Иванова