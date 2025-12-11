«Читай-город — Буквоед» опроверг сообщения о продаже «Конституции для зумеров»

Книжная сеть «Читай-город—Буквоед» опровергла сообщения о продаже «Конституции для зумеров», в которой документ изложен молодежным сленгом. О том, что в российских книжных магазинах появилась эта книга, сообщало Ura.ru со ссылкой на депутата Виталия Милонова. В какой книжной сети она была представлена, не уточнялось.

«К Конституции могут быть выпущены комментарии, справочная информация и дополнительные материалы, но сам текст главного закона страны должен оставаться неизменным»,— сказали в сети «Читай-город—Буквоед» «РИА Новости».

Ura.ru писало, что в «Конституции для зумеров» используются слова «имба», «лут», «сигма» и другой молодежный сленг. Первый раздел называется «Базовый вайб страны», государственный гимн называют «главным треком», а главу государства — «главным сигмой РФ».

«Нет ничего плохого в том, чтобы подросткам рассказывали о ценностях Конституции простым и веселым языком. Главное, чтобы информация оставалась неискаженной»,— приводило Ura.ru слова Виталия Милонова.

Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев обвинил авторов «Конституции для зумеров» в насмешке над государственной символикой. «Такое впечатление, что авторы переделки считают, что дети и подростки в России не способны понять содержание закона»,— сказал он «Газете.ru».