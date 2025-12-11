Технологии для бизнеса: ставропольские компании стали в 6 раз активнее пользоваться M2M-решениями

T2, российский оператор мобильной связи, оценил тенденции в бизнес-сегменте Ставропольского края. Наибольшую востребованность продемонстрировали решения на базе M2M, а также сервис по настройке корпоративной телефонии.



Компании Ставропольского края продолжают активно внедрять цифровые инструменты в бизнес для оптимизации процессов и эффективного взаимодействия с клиентами. Наибольшую популярность демонстрируют решения на базе M2M, с помощью которых предприниматели могут удаленно контролировать оборудование и устройства по мобильной сети.

Сравнение показателей III квартала 2025 года с результатами II квартала продемонстрировало стремительный рост интереса к M2M-решениям: количество новых подключений увеличилось в 6 раз. Межмашинное взаимодействие «от устройства к устройству» помогает компаниям быстро масштабировать цифровые проекты, оптимизировать затраты на эксплуатацию оборудования и получать актуальные данные в режиме реального времени.

Еще одной востребованной услугой у бизнес-абонентов T2 в регионе стала «Корпоративная АТС». Спрос на нее увеличился на 60% за рассматриваемый период. Сервис позволяет устанавливать голосовое приветствие, выбирать канал переадресации звонков, автоматически распределять нагрузку между специалистами. Инструмент предусматривает звонки и на мобильные телефоны, что позволят всегда быть на связи вне зависимости от места нахождения, а запись и статистика звонков помогает повысить качество обслуживания, анализируя диалоги сотрудников. АТС легко интегрируется с CRM-системами, оптимизируя заполнение карточки клиента.

Кроме того, учитывая рост диджитализации в бизнес-среде, T2 регулярно расширяет линейку услуг, адаптированных под современные реалии. Компания представила новый сервис кибербезопасности – облачную платформу для защиты корпоративных сайтов и веб-приложений от DDoS-атак, вредоносных ботов и попыток взлома. Для подключения защиты не требуется установка дополнительного оборудования, а алгоритмы анализа и блокировки угроз работают в режиме реального времени, что позволяет компаниям поддерживать непрерывность бизнес-процессов и минимизировать риски кибератак.

Роман Житник, директор ставропольского филиала T2:

«Бизнес в Ставропольском крае все больше цифровизируется. Кратный рост подключений M2M-решений и устойчивый спрос на корпоративную телефонию отражают стратегию компаний – повышать эффективность, управлять процессами в режиме реального времени и обеспечивать высокий уровень сервиса для своих клиентов. Мы продолжим расширять линейку цифровых решений для рынка Ставрополья, чтобы предоставлять предприятиям инструменты по защите данных, оптимизации расходов и уверенному развитию бизнеса в условиях растущей конкуренции. В планах – внедрение наших продуктов на основе big data*, которые уже доказали свою эффективность по всей стране».

*большие данные

