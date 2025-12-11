Суд отказал Росимуществу КБР в снятии ареста с 35,6 тысячи гектаров

Росимущество Кабардино-Балкарской Республики проиграло в арбитражном суде спор о снятии ограничений с сельхозземель на общей площади 35,6 тыс. га. Спорные территории расположены в селе Заречное Прохладненского района. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

В ходе процесса суд заменил первоначального ответчика НАО «Меркурий Агропромышленный комплекс Прохладненский» на надлежащих ответчиков: ОАО «Племенной завод Степной», УФНС по КБР и отделение Фонда пенсионного и социального страхования по республике.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Племенной завод "Степной"» зарегистрировано в 1993 году в селе Заречное (КБР). Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Уставный капитал — 21,5 млн руб. Учредитель — Игорь Ячный. Выручка компании за 2024 год составила 8,1 млн руб., прибыль — 312 тыс. руб.

Участки были переданы в аренду в 2007 году. Администрация Прохладненского района заключила с ЗАО «Киево-Жураки АПК» договор аренды сельхозземель сроком на 25 лет — с декабря 2007 по декабрь 2032 года.

В 2010 году ПАО «Сбербанк» и правопредшественник НАО «Меркурий АПК Прохладненский» оформили ипотеку права аренды участков в качестве обеспечения по кредитному договору. Позднее права залогодержателя перешли к ООО «СБК Ресурс».

В декабре 2019 года арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики признал НАО «Меркурий АПК Прохладненский» банкротом. Права аренды трех земельных участков общей площадью 3,7 тыс. га вошли в конкурсную массу должника.

ООО «СБК Ресурс» получило статус залогового кредитора по требованиям на 165 млн руб. В августе 2024 года его сменил индивидуальный предприниматель Владимир Арустамов с требованиями на общую сумму свыше 5,2 млрд руб.

В настоящее время Росимущество КБР и ОАО «Племенной завод Степной» добиваются исключения имущественных прав на участки из конкурсной массы и реестра банкротств. Истец утверждал, что ограничения в виде запретов на регистрационные действия необоснованны, поскольку на момент наложения ареста имущество принадлежало не должнику, а истцу.

Тат Гаспарян