Депутаты Яроблдумы обсудили исполнение бюджета 2025 года

По итогам девяти месяцев 2025 года бюджет Ярославской области исполнен на 90,1 млрд руб. по доходам и 95,9 млрд руб. по расходам. Информацию об этом представил 11 декабря на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политики Ярославской областной думы министр финансов региона Алексей Долгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Долгов на заседании комитета

Фото: Ярославская областная дума Алексей Долгов на заседании комитета

Фото: Ярославская областная дума

Структура расходов областного бюджета сложилась следующим образом: 56% направлено в социальную сферу, 25% — в производственную, 5% — в резервный фонд, который вырос в 2,9 раза из-за расходов на СВО. Исполнение региональных проектов на 1 ноября составило 15,6 млрд руб. (75,5% годового плана), адресной инвестиционной программы — 4,4 млрд руб. (63% годового плана). Государственный долг на 1 октября составлял 60,4 млрд руб., или 48,2% от утвержденных доходов областного бюджета.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров отметил сложность экономической ситуации и призвал исполнительную власть учесть это при исполнении бюджета следующего года.

«Те вызовы, которые сегодня есть, не впервые стоят перед нами и перед субъектами экономической деятельности, поэтому будем вместе искать пути, чтобы выйти из этой ситуации и обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед жителями Ярославской области и тех инфраструктурных проектов, которые связаны с национальными проектами, которые мы тоже обязаны реализовать. Я думаю, что правительство это понимает и работает над этим»,— сказал Александр Гончаров.