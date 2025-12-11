Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты Яроблдумы обсудили исполнение бюджета 2025 года

По итогам девяти месяцев 2025 года бюджет Ярославской области исполнен на 90,1 млрд руб. по доходам и 95,9 млрд руб. по расходам. Информацию об этом представил 11 декабря на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политики Ярославской областной думы министр финансов региона Алексей Долгов.

Алексей Долгов на заседании комитета

Алексей Долгов на заседании комитета

Фото: Ярославская областная дума

Алексей Долгов на заседании комитета

Фото: Ярославская областная дума

Структура расходов областного бюджета сложилась следующим образом: 56% направлено в социальную сферу, 25% — в производственную, 5% — в резервный фонд, который вырос в 2,9 раза из-за расходов на СВО. Исполнение региональных проектов на 1 ноября составило 15,6 млрд руб. (75,5% годового плана), адресной инвестиционной программы — 4,4 млрд руб. (63% годового плана). Государственный долг на 1 октября составлял 60,4 млрд руб., или 48,2% от утвержденных доходов областного бюджета.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Гончаров отметил сложность экономической ситуации и призвал исполнительную власть учесть это при исполнении бюджета следующего года.

«Те вызовы, которые сегодня есть, не впервые стоят перед нами и перед субъектами экономической деятельности, поэтому будем вместе искать пути, чтобы выйти из этой ситуации и обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед жителями Ярославской области и тех инфраструктурных проектов, которые связаны с национальными проектами, которые мы тоже обязаны реализовать. Я думаю, что правительство это понимает и работает над этим»,— сказал Александр Гончаров.

Новости компаний Все