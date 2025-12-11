Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Московских водителей предупредили о мокром снеге и гололеде в конце недели

Московских автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в столице в пятницу. Водителям следует быть внимательными на дорогах из-за прогнозируемого дождя, снега и гололедицы, сообщила пресс-служба столичного МЧС в Telegram-канале.

В ведомстве рекомендуют не парковать автомобили вблизи рекламных щитов и шатких конструкций.

12 декабря синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег. В отдельных районах Москвы ожидаются метель, налипание мокрого снега и усиление ветра до 15 м/с.

