В Саратовской области бывшим заключенным окажут бесплатную юридическую помощь

В Саратовской области планируют расширить категории граждан, которые смогут претендовать на бесплатную юридическую помощь. Соответствующий законопроект рассмотрели в областной думе на комитете по государственному строительству и местному самоуправлению.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области Наталия Гурьева сообщила: «Нормы областного законодательства необходимо привести в соответствие с федеральным. Случаи оказания бесплатной юридической помощи дополнятся новыми категориями». Так, на юридическую поддержку смогут рассчитывать лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя. Гражданам от 18 до 23 лет помогут консультациями, составят документы и представят их интересы в суде.

На помощь также смогут рассчитывать члены семей участников СВО, если им нужно собрать информацию о месте пребывания военнослужащего со статусом «пропавший без вести», чтобы получать денежное довольствие или другие социальные выплаты.

На бесплатную юридическую помощь смогут рассчитывать и лица, освобожденные из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения, если им нужно защитить свои права и интересы в период пробации. Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова