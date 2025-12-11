В 12:11 в Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя полтора часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Татарстане спустя полтора часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Режим был введен в 10:41 — это произошло второй раз за сутки. В первый раз режим беспилотной опасности объявили в 01:43. Его отменили в 10:09, он длился более восьми часов.

В период действия режима в аэропорту Казани вводились ограничения на полеты, теперь они сняты.

Анна Кайдалова