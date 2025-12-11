В самарском аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два

Задержка вылета пяти самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч днем в четверг, 11 декабря. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, перенесен вылет четырех самолетов в Москву и одного — в Хургаду. Также отменены два рейса в Москву.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения прав пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная контрольного органа.

Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Георгий Портнов