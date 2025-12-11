Движение по четвертому мосту в Новосибирске запустят в ночь с 15 на 16 декабря

Группа «Вис» сообщила о запуске движения по новому четвертому мосту через Обь в Новосибирске. Открытие запланировано на 15 декабря 2025 года на 23:50 местного времени, сообщила компания в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Доступными для проезда станут весь основной ход мостового перехода с подходами с обоих берегов, правобережная транспортная развязка в полном объеме и 12 съездов левобережной развязки»,— прокомментировали в «Вис».

Проезд по новому мосту будет бесплатным до момента полного завершения проекта, сказал новосибирский губернатор Андрей Травников 11 декабря на пресс-конференции по итогам 2025 года. «То есть, не только прямой ход, но и развязки на левом берегу. Они поэтапно сегодня вводятся в эксплуатацию, и по ним открывается движение. Но достаточно большой объем работы по самим развязкам, эстакадам, и большой объем работы под туннелем под Транссибом на пл. Станиславского. Мы все надеемся, что эти работы будут выполнены в течение 2026 года», — отметил глава региона.

Четвертый мост в Новосибирске строит «Сибирская концессионная компания» (входит в группу «Вис»). Соглашение с ней было заключено в 2017 году. Изначально объект планировалось сдать еще в конце 2022 года. Перенос сроков в компании объясняли «объективными причинами», в числе которых были перечислены пандемия, санкции, введенные в отношении РФ, турбулентность политики и отношения с концедентом в части финансирования проекта. Суммарные вложения в проект оценивались в 44 млрд руб.

Лолита Белова, Валерий Лавский