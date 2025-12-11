Китай возобновил переговоры с ЕС о пошлинах на электромобили

Китай возобновил переговоры с Евросоюзом по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции Китая. Пекин призвал Брюссель самостоятельно не вести переговоры с производителями.

ЕС ввел пошлины на импорт электромобилей из Китая осенью прошлого года. Тарифы для BYD составили 17,0%, Geely — 18,8%, SAIC — 35,3%. Автомобили других компаний облагаются пошлиной в размере 20,7%. Такие меры ввели после расследования государственного субсидирования электромобилей в КНР. В Еврокомиссии пояснили, что китайские производители выигрывают от таких субсидий в ценовом плане, что подрывает конкуренцию и создает угрозу для производства электромобилей в Европе.

В январе SAIC, BYD, Geely обратились в Суд Европейского союза, чтобы обжаловать новые пошлины. Власти Китая предложили продавать ЕС электромобили по минимальной цене. Переговоры начались в апреле.