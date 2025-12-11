Против экс-вокалиста «Тараканов» иноагента Спирина возбудят уголовное дело

Лефортовская межрайонная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении бывшего вокалиста группы «Тарканы!» Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По версии ведомства, певец дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Он продолжил распространять информацию в личных каналах без маркировки. Прокуратура направила материалы в следственный орган и просит возбудить в отношении артиста уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

Дмитрия Спирина внесли в реестр иноагентов летом 2024 года. По данным сайта Tarafany!, артист живет в Аргентине и запустил сольный проект.