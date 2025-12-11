Во Вьетнаме построят высокоскоростную железную дорогу за $3,9 млрд

Подразделение вьетнамского конгломерата Vingroup Vinspeed получило разрешение на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она соединит центр города Хошимин с прибрежными районами на юго-востоке Вьетнама. Стоимость проекта оценивается в 102,4 трлн донгов ($3,9 млрд). Как сообщает Nikkei, строительные работы начнутся уже 19 декабря.

Согласно данным проектной документации, длина магистрали составит 54 км. Поезда смогут двигаться со скоростью до 350 км/ч, время в пути от центра Хошимина до конечной станции Канзё на побережье Южно-Китайского моря составит около 20 минут. В настоящее время этот участок можно преодолеть за 1,5 часа. Ожидается, что на линии будут работать 6 поездов, которые будут двигаться с 20-минутными перерывами.

На первом этапе проекта, который завершится в 2028 году, Vinspeed построит начальную и конечную станции и пути между ними. Затем будут построены еще четыре промежуточные станции. Этот проект выгоден Vingroup еще и потому, что конгломерат возводит большой жилой комплекс в Канзё, который включает 108-этажный небоскреб, жилые дома класса премиум, развлекательные заведения, а также поле для гольфа по проекту компании известного американского гольфиста Тайгера Вудса.

Алена Миклашевская