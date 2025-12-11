Бюджет Ярославской области подготовили ко второму чтению

Проект бюджета Ярославской области на 2026 год подготовлен ко второму чтению. Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрел поправки, поступившие от губернатора и депутатов, сообщили в Ярославской областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гончаров

Фото: Ярославская областная дума Александр Гончаров

Фото: Ярославская областная дума

В думу было внесено 149 поправок от губернатора Михаила Евраева и 17 — от депутатского корпуса. На этой неделе все предложения были изучены профильными комитетами. В результате комитет поддержал дополнительные ассигнования на развитие сельского хозяйства в размере почти 60 млн руб., финансирование программ инициативного бюджетирования (350 млн руб.), субсидию фонду содействия капремонту для ремонта крыш многоквартирных домов (150 млн руб.) и выделение средств на капитальный ремонт стационарных отделений медицинских организаций (50 млн руб.). Также предусмотрено продолжение программы приведения территорий школ в нормативное состояние (50 млн руб.).

Председатель комитета Александр Гончаров отметил, что количество поправок от губернатора в два раза меньше, чем при формировании бюджета на 2025 год, что свидетельствует о более тщательной проработке документа в этом году. Он подчеркнул, что поправки депутатов направлены на финансовую поддержку предложений избирателей, большая часть которых уже была учтена в первоначальной редакции проекта бюджета. «Каждая строчка бюджета — это ответ на те вопросы, которые у нас сегодня есть в регионе»,— сказал Александр Гончаров.

Второе чтение бюджета запланировано на 15 декабря. Напомним, что в первом чтении Ярославская областная Дума приняла проект закона об областном бюджете на 2026 год 21 ноября. Прогнозируемый объем доходов составляет 151,4 млрд руб., общий объем расходов – 151,9 млрд руб. Основная часть расходов (около 50%) запланирована на социальную сферу (74 млрд руб.), почти 33% (50,3 млрд руб.) — на развитие производственной отрасли, а 18% (27,9 млрд руб.) – на прочие расходы, включая дотации муниципальным округам и обслуживание госдолга. Запланирована индексация выплат Социального кодекса на 5,1%.

Антон Голицын