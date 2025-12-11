В Тольятти принят бюджет с дефицитом в 620 млн рублей

Бюджет Тольятти на 2026 и плановый период 2027-2028 годов принят в двух чтениях. Проект поддержали депутаты городской думы. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Доходы бюджета Тольятти в 2026 году составят 16,417 млрд руб., а расходы – 17,037 млрд руб. Несмотря на дефицит, планируется работа по его устранению в течение года.

Перед этим согласительная комиссия с участием депутатов скорректировала проект бюджета и увеличила расходы города в 2026 году на 270,5 млн руб. Это произошло после того, как парламентарии внесли свои предложения, а надзорные органы заявили о запланированных мероприятиях, кроме того, были учтены возросшие потребности ряда муниципальных департаментов, пояснил градоначальник.

Георгий Портнов